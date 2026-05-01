Феромонный след мешает томским дачникам избавиться от осиных гнезд

Уютная дачная жизнь возможна только в условиях полной безопасности, в том числе от насекомых

В первые длинные майские выходные многие томичи отправляются на свои дачные участки. Неприятным сюрпризом может стать осиное гнездо, появившееся на территории загородного дома. Издание «Мозаика» подсказало способ навсегда избавиться от опасных насекомых.

Все дело в том, что осы оставляют на поверхности феромонный след. Это своеобразная химическая метка, которая держится несколько недель, даже когда само гнездо уже уничтожено.

Новые особи чувствуют этот след и воспринимают место как свое. Поможет в этой ситуации уксусный раствор. В стакане воды нужно размешать ложку уксуса и несколько капель жидкого мыла. Получившейся смесью следует обработать место, где был улей. Феромоны исчезнут уже после первой уборки.

Укусы ос вызывают сильную аллергическую реакцию. Особенно опасны укусы в голову и шею. Наиболее оперативным и радикальным методом дезинсекции против ос является ликвидация гнезда. В частном доме и на даче осы чаще всего появляются на чердаке, под крышей или в стене дома под окнами, прогрызая монтажную пену.

Ледоход на Оби в Томской области за сутки прошел 65 километров

В Томской области за сутки потушено 23 пожара

