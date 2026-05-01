Ледоход на Оби в Томской области за сутки прошел 65 километров

Голова ледохода на Оби в Томской области находится в Каргаске

Ледоход на Оби продолжает движение на север Томской области. За последние 24 часа ледоход прошел 65 километров, сейчас его голова находится в Каргаске. Ситуация на реке контролируемая — утверждают власти области.

Согласно этой же информации, постепенно нормализуется ситуация на Томи. Снижается уровень воды в Ушайке.

В Томском районе — Богашевском и Мирненском поселениях — на участках, где вода отступила, началось обследование жилых домов. Об этом сообщили в районной администрации.

В соседней Кемеровской области за ночь уровень воды в Томи снизился на 10 сантиметров, сообщило издание «Сибдепо». В верховьях реки, в том числе в районе Новокузнецка, вода также отступает.

