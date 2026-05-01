В томском микрорайоне Новокарьерный откачивают воду с дороги

Фото: Кристина БРАЖНИКОВА.
Ситуация на малых реках Томска заставляет власти предпринимать усилия, чтобы минимизировать ущерб от подтоплений. В микрорайоне Новокарьерный на Степановке в пятницу, 1 мая, работает насосное оборудование. Местные жители обратились к городским властям с просьбой откачать воду с участка дороги.
В Дзержинском с четверга укладывают мешки с песком, чтобы обезопасить участки от перелива воды. Уже уложено 400 мешков, сегодня добавят еще 200.
В Тимирязевском улица Дальняя оказалась подтоплена водой из реки Кисловки.
Что касается уровней воды в реках, в районе Коммунального моста на Томи за сутки вода поднялась на семь сантиметров и на четырнадцать в районе Речвокзала. Ушайка в районе улицы Лермонтова за сутки поднялась на десять сантиметров, на Степановке уровень напротив спал. Уровень воды в Басандайке остается без изменений.
