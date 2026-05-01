В Томской области 2 мая воздух прогреется до +28 градусов

Томичи могут насладиться теплом после долгой и холодной весны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Прогноз погоды на второй день мая уточнили синоптики томского ЦГМС. В регионе будет жарко.

Предстоящей ночью в области осадков не ожидается, по крайнему западу — небольшие дожди, днем местами возможны кратковременные дожди, грозы.

Ветер юго-восточный с переходом на западный ночью 4-9 м/с. Днем — 9-14 м/с, местами порывы будут достигать 19-24 м/с. Температура воздуха ночью составит +4…+9°С. Днем столбики термометров поднимутся до +17…+22°С, местами воздух прогреется до +23…+28°С.

В Томске осадков не ожидается. Ветер юго-восточный с переходом на западный ночью 4-9 м/с, днем 9-14 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью в областном центре составит +9…+11 градусов, днем +25…+27 градусов.

Ранее в регионе на 2 мая было объявлено оперативное предупреждение о дождях, усилении ветра грозах и граде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru