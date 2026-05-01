Высокая пожароопасность прогнозируется в Томской области

В период с 1 по 3 мая на большей части территории Томской области ожидается высокая пожароопасность 4 класса. По данным регионального управления МЧС, местами прогнозируется чрезвычайная пожароопасность 5-го класса.
В ведомстве напомнили, что палы травы на садовых участках запрещены, рядом с каждым жилым строением в частном секторе имеет смысл поставить бочку с водой. Важно следить за исправностью электросети.
С наступлением теплой погоды увеличивается вероятность возникновения лесных пожаров. В зависимости от метеорологических условий пожарную опасность в лесах подразделяют на пять классов, где 5-й означает чрезвычайную пожарную опасность.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Томске и девяти районах области введен особый противопожарный режим
Несколько рек могут выйти из берегов в Томской области в начале мая
