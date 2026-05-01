В Томской области за сутки потушено 23 пожара

Пожарные в Кожевниковском районе тушили огонь в жилом доме

В Томской области за сутки с 30 апреля по 1 мая потушено 23 возгорания. По данным регионального управления МЧС, пострадавших нет.

На улице Интернационалистов в Томске загорелась квартира в многоквартирном жилом доме. Обгорели стены балкона и потолок в комнате. Из подъезда дома были эвакуированы десять человек. Пламя тушили двенадцать огнеборцев МЧС

Серьезный пожар произошел в поселке Каргасок — там от огня пострадали надворные постройки на площади 184 квадратных метров.

В селе Утрам Кожевниковского района горел жилой дом и надворные постройки. Площадь, пройденная огнем, составила 232 квадратных метра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru