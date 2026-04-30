Несколько рек могут выйти из берегов в Томской области в начале мая

В Томской области в конце апреля — начале мая ожидается продолжение паводкового подъема воды на нескольких реках региона. Гидрологи предупреждают о возможном достижении опасных отметок и подтоплении территорий в ряде населенных пунктов. О тревожной ситуации сегодня рассказали в МЧС России по Томской области.

На реке Томь в районе Томска с 30 апреля по 2 мая прогнозируется подъем уровня воды до 710–750 сантиметров. При достижении отметки 750 сантиметров возможен перелив автодороги в населенном пункте Эушта.

На реке Обь в районе села Никольское с 1 по 3 мая продолжится рост уровня воды. Существует вероятность достижения опасных отметок 1020 и 1025 сантиметров, что может привести к переливу автодороги Володино — Старосайнаково и затоплению приусадебных участков в селах Никольское, Красный Яр, Карнаухово, Кривошеино.

В районе села Парбиг на одноименной реке с 1 по 4 мая возможен подъем воды до опасной отметки 795 сантиметров с затоплением придомовых территорий в самом населенном пункте.

На реке Бакчар в районе села Гореловка с 30 апреля по 4 мая прогнозируется достижение неблагоприятной отметки 950 сантиметров и опасных значений 1050, 1060, 1070 сантиметров. Это может повлечь перелив автодорог Подгорное — Гореловка и Бакчар — Подольск, а также подтопление территорий в селах Мостовая, Гореловка, Лось-Гора.

В районе Колпашево на реке Обь с 1 по 4 мая ожидаются подъемы уровня воды с возможным достижением опасных отметок 823, 850, 855 сантиметров. В зоне риска — приусадебные участки в населенных пунктах Тискино, Усть-Чая, Тогур, а также автодорога Усть-Чая — Новогорное.

Специалисты рекомендуют жителям прибрежных территорий заранее подготовить документы, предметы первой необходимости и лекарства. При получении сигнала об эвакуации следует незамедлительно следовать указаниям экстренных служб. Не рекомендуется посещать опасные участки берегов и пытаться преодолевать затопленные дороги.

В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по единому номеру вызова экстренных служб 112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Юношу и девушку унесло на льдине в акватории Томи

На Томи прогнозируют критический подъем воды и штормовой ветер

anna.g.kovaleva@phkp.ru