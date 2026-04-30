Иномарка на полном ходу влетела в столб на Каштачной горе в Томске

Обстоятельства происшествия выясняются

Жесткое ДТП произошло на Каштачной горе в Томске. Об этом сообщает телеграм-канал «Регион 70-Томск». Как пишут подписчики канала, седан Toyota Camry на полном ходу врезался в бетонный столб.

По словам очевидцев, удар пришелся точно по центру бампера. Столб буквально вошел в переднюю часть кузова. Автомобиль получил критические повреждения, однако опора выдержала столкновение и осталась стоять.

Обстоятельства аварии уточняются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Информации о пострадавших не поступала.

Напомним, что Каштачная гора — один из сложных участков томской дорожной сети с перепадами высот и крутыми поворотами. Автомобилистам рекомендуют соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными при движении в этом районе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru