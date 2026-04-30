Ребенок на велосипеде попал под машину на проспекте Комсомольском в Томске

Ребенок находится под наблюдением врачей. Фото: УМВД России по Томской области

В Томске подросток попал в ДТП на велосипеде. Как рассказали в УМВД России по Томской области, школьник не спешившись пересекал дорожную часть по регулируемому пешеходному переходу.

ДТП произошло сегодня около 14:20 в Томске на проспекте Комсомольском. За рулем иномарки находился 51-летний водитель. Обстоятельства происшествия уточняются: сотрудники Госавтоинспекции устанавливают сигнал светофора в момент аварии, скорость движения автомобиля и действия участников дорожного движения перед столкновением.

Несовершеннолетнего пешехода с травмами доставили в медицинское учреждение. Его состояние уточняется.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам, ставшим свидетелями дорожно-транспортного происшествия, с просьбой обратиться по адресу: Иркутский тракт, 79, первый этаж, кабинет 103, или по телефону 8 (3822) 794-699. Любая информация поможет восстановить полную картину произошедшего.

Специалисты напоминают: согласно правилам дорожного движения, велосипедисты при движении по пешеходному переходу обязаны спешиваться и вести транспортное средство рядом с собой. Это требование направлено на обеспечение безопасности как самих велосипедистов, так и других участников дорожного движения.

Проверка по факту ДТП продолжается.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru