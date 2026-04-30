На Томи прогнозируют критический подъем воды и штормовой ветер

Спасатели продолжают дежурство на опасных участках. Фото: ОГБУ «ТО ПСС»

Спасатели предупредили жителей Томского района о возможной ЧС. В период с 30 апреля по 2 мая на реке Томь в районе Томска прогнозируется подъем уровня воды до критических отметок. По данным гидрологов, не исключен перелив автодороги в деревне Эушта, что может осложнить транспортное сообщение.

Днем 2 мая и ночью 3 мая ожидаются дожди, грозы, град, усиление ветра до 14–19 метров в секунду с порывами до 24 метров в секунду. Такие погодные условия могут привести к повреждению линий электропередач, падению деревьев и затруднению движения транспорта.

Специалисты рекомендуют жителям прибрежных территорий заранее убрать имущество из зон возможного затопления, не приближаться к кромке воды и не выезжать на автомобилях на потенциально опасные участки. При угрозе жизни и здоровью необходимо немедленно обращаться по единому номеру экстренных служб — 112.

Круглосуточный номер оперативного дежурного ОГБУ «ТО ПСС» — 76-00-46 или 003. Диспетчеры принимают сообщения о подтоплениях, повреждениях инфраструктуры и других чрезвычайных ситуациях.

Ситуация находится на контроле оперативных служб Томской области. Данные об уровне воды и погодных условиях обновляются в режиме реального времени. При ухудшении обстановки будут приняты дополнительные меры по защите населения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru