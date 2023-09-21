Авиакомпания Smartavia после 1 октября прекратит рейсы из Томска в Москву

Фото: Ксения Высотина

Авиакомпания Smartavia перестанет осуществлять полеты по маршруту Томск — Москва после 1 октября 2023 года. Такая информация появилась в расписании томского аэропорта.

Напомним, авиакомпания Smartavia с 30 апреля 2023 запустила регулярные рейсы из Москвы в Томск и обратно. Перелёты осущестлвлялись трижды в неделю - по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Как следует из расписания томского аэропорта, 1 октября из Томска вылетит последний рейс авиаперевозчика.

Купить билеты по этому направлению в октябре и ноябре также не представляется возможным. Однако в декабре 2023 в расписании снова появится рейс по данному маршруту. Smartavia планируе летать из Москвы в Томск и обратно в течение недели до Нового года и первую неделю 2024 года.

В настоящее время в Москву томичи могут улететь авикомпаниями S7 Airlines и Аэрофлот.