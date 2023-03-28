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НовостиОбщество28 марта 2023 4:43

Компания Smartavia запускает рейсы Москва-Томск и обратно с 30 апреля

Воздушные судна поднимутся в небо трижды в неделю
Дарья Черникова
Стоимость билетов начинается от 5 880 рублей.

Стоимость билетов начинается от 5 880 рублей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авиакомпания Smartavia с 30 апреля запускает регулярные рейсы из Москвы в Томск и обратно.

Перелёты запланированы трижды в неделю - по вторникам, пятницам и воскресеньям, сообщили в телеграм-канале перевозчика.

Стоимость билетов начинается от 5 880 рублей. Багаж не включён в первоначальный прайс. Самолёт приземлится в Шереметьево.

Напомним, с 27 мая авиакомпания «Аэрофлот» запустит второй регулярный ежедневный рейс направлением Москва-Томск-Москва.