В трех школах Томска одиннадцатиклассников отправили на дистанционное обучение

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В Томске учеников 11 классов в трех школах города отправили на дистанционное обучение, также в одном детском саду на карантин закрыли две группы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, из-за роста случаев заболеваемости ОРВИ в лицее №1, школе №37 и №44 учеников 11 классов отправили на дистанционное обучение. Кроме того, две группы в детском саду №3 закрыли на карантин.

«Образовательный процесс для школьников не остановлен: им выдают задания для самостоятельного изучения на время действия карантина», – уточнили в мэрии.

Напомним, ранее в Стрежевом Томской области на дистанционное обучение перевели два класса в школе №5 из-за роста заболеваемости ОРВИ.

По данным Роспотребнадзора, за неделю в Томской области выявили 11 617 случаев острых респираторных инфекций, и это превышает эпидемиологический порог. Болеют люди всех возрастов. Вакцинацию от гриппа прошли около 23 тысяч томичей.