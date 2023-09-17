На Коммунальном мосту в Томске образовалась пробка вечером 17 сентября

Фото: сервис "2ГИС"

Жители Томска сообщили о большом заторе в районе Коммунального моста, который образовался 17 сентября к 19:30. Паблик «Регион-70» опубликовал запись, присланную очевидцами. На ней можно увидеть, что пробка тянется от села Тимирязевское.

Фото: Telegram-канал "Регион-70"

Эти же данные фиксирует онлайн-сервис «2ГИС». На портале уточняется причина затора: «Правый ряд, КамАЗ сломан».

В комментариях к посту в местном паблике томичи не обошлись из иронии. «У всех проснулось желание обкатать долгожданный мост», - написал один из подписчиков.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что в областном центре запустили полноценное движение по Коммунальному мосту спустя 16 месяцев капремонта. Длительные работы вели для того, чтобы снизить вероятность образования пробок в районе моста.

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