Трактор и 4 легковые машины устроили ДТП в Томске

Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

Накануне, 16 сентября, в районе дома 1е на улице Красноармейская столкнулись 5 транспортных средств: легковые машины и трактор. Массовое ДТП произошло около 22 часов 10 минут. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области.

«С места происшествия в медицинское учреждение для осмотра доставлены два водителя и два пассажира легковых автомобилей», - уточняется в сообщении.

В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного-происшествия.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что на улице Лазо 13-летнюю самокатчицу сбил автомобиль.

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