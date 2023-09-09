В Томске движение на Коммунальном мосту полностью открыли

Фото: администрация Томска

В Томске ночью 9 сентября, спустя 16 месяцев капитального ремонта, Коммунальный мост полностью открыли для движение автомобилей. Машины поехали по мосту в 1:00.

Как сообщили в администрации города, полностью движение автомобилей по мосту было запущено ночью 9 сентября в 1:00. Специалисты завершили подготовительные работы по уборке разделительных блококов и дорожных знаков и открыли для проезда обе стороны.

«Мы получаем действительно удовольствие от проделанной работы. Задача решена. Автомобили едут по 4 полосам. Всех поздравляю, что эту высоту мы взяли. Она вот для меня лично была очень, очень принципиальной. Люди с удовольствием, с комфортом, с соблюдением правил дорожного движения будут проезжать по нашему Коммунальному мосту», — цитирует мэрия и.о. мэра Томска Михаила Ратнера.

Ситуацию на мосту в течение нескольких дней после запуска полноценного движения будут мониторить специалисты.

Также в администрации добавили, что работы по капремонту моста продолжаются. В течение полутора недель специалисты будут заниматься покраской металлоконструкций. Из-за этого потребуется временное перекрытие небольших участков одной полосы дороги. Томичей просят с пониманием отнестись к этой ситуации.

Напомним, ремонт томского Коммунального моста начался в мае 2022 года. На время ремонта для движения были открыты две полосы.