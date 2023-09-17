Губернатор Мазур поздравил томичей с Днем работников леса

По запасам древесины Томская область сегодня на третьем месте в Сибири Фото: Анна Ковалёва

Ежегодно в 3-е воскресенье сентября в России, Киргизии и Белоруссии отмечают День работников леса. Сегодня, 17 сентября, с этим праздником жителей Томской области поздравил глава региона Владимир Мазур.

«В этом году произошел качественный рывок в одной из главных миссий отрасли – восстановлении лесов. Все больше и больше ответственных лесопользователей присоединяются к воспроизводству лесов», - отметил губернатор, поблагодарив работников отрасли за верность традициям и преемственность поколений.

Лесозаготовку как одну из точек роста местной промышленности представили и работники Томскстата. Они подчеркнули, что сегодня регион занимает 3-е место в Сибири и 7-е в России по запасам древесины.

«Они составляют 2,8 млрд куб. метров. Основные запасы приходятся на хвойные породы, в общем объеме древесины их 56%. Средний возраст хвойных насаждений — 131 год. Мягколиственные породы занимают 43% запасов. Их средний возраст — 63 года», - уточнили статистики.

Коллег и ветеранов сферы также поздравили сотрудники департамента лесного хозяйства Томской области.

«В каждом лесничестве есть люди, посвятившие своей профессии не один десяток лет. У многих из них сложились крепкие семейные династии. Такие труженики составляют честь и славу отрасли», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что около 500 тысяч кубометров леса вывезено из региона в 2023 году.

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