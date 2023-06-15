Почти 500 тысяч кубометров леса вывезено из Томской области в 2023 году

Из Томской области отправили почти 500 кубометров леса в 2023 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Томской области в 2023 году экспортировали почти 500 тысяч кубометров леса. Основным импортером стал Узбекистан, куда было отгружено более 40% лесоматериалов, сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям.

«С начала 2023 года с территории Томской области под контролем Россельхознадзора вывезено более 491тысячи кубометров лесоматериалов, из которых преобладающий объем предназначался на экспорт. Инспекторы ведомства оформили 7 818 фитосанитарных и 39 карантинных сертификатов на лесопродукцию», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, из региона за рубеж было отгружено 482,3 тысячи кубометров пиломатериалов, из которых 41% отправили в Узбекистан. Также новыми импортёрами стали Китай (27%), Киргизия (16%), Казахстан (14%), ещё 2% экспорта пришлись на Ирак, Таджикистан, Беларусь, Афганистан и Вьетнам.

В Китай за пять месяцев было отправлено 2,1 тысячи кубометров сертифицированного берёзового круглого леса. Еще 4,6 тысячи кубометров круглого леса и 4 225 деревянных кабельных барабанов отправлено в Казахстан.

Перед отправкой все партии лесопродукции прошли фитосанитарное подтверждение.

В управлении добавили, что с начала года общий объем зараженной карантинными вредителями лесопродукции для экспорта составил 14, 59 тысяч кубометров.