В Томской области объявили режимы высокой и чрезвычайной пожароопасности

В пожароопасный период запрещается разводить костры в лесах, на приусадебных участках, а также поджигать траву Фото: Иван Макеев

В Томской области объявили высокий и чрезвычайный уровни пожароопасности – они относятся к 4 и 5 классам. Действие этих режимов сохранится в некоторых районах региона сегодня и завтра, 17 и 18 сентября. Информация о повышенной угрозе возгораний появилась на сайте ЦГМС в разделе «Штормовые предупреждения о важнейших опасных и неблагоприятных природных явлениях».

В Главном управлении МЧС России по Томской области предупредили, что при объявлении самых высоких классов пожароопасности увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. К ним могут привести:

- возгорания в населенных пунктах и ландшафтные пожары, а также их распространение на объекты инфраструктуры,

- нарушение жизнедеятельности в населенных пунктах из-за задымления территорий.

Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что в областном центре наблюдаются неблагоприятные метеоусловия, которые способствуют накоплению в атмосфере вредных примесей. До 18 сентября включительно местные предприятия обязаны сокращать выбросы загрязняющих веществ на 15-20%.

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