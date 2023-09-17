«Бампер в клочья»: на трассе в под Томском Hyundai столкнулся с коровой

Telegram-канал "Я из Томска"

В пригороде Томска автодорогу не поделили водитель Hyundai и вольно пасущаяся корова. О столкновении легковой машины с сельскохозяйственным животным сообщили очевидцы в Telegram-канале «Я из Томска».

На опубликованной записи можно увидеть, что передняя часть автомобиля сильно разбита, а корова неподвижно лежит на трассе у обочины. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Автор поста назвал корову камикадзе, уточнив, что животное повредило новый автомобиль недалеко от районного центра, в полукилометре от села Богословка.

«Супруги Г. из Михайловки выехали в Томск, чтобы провести там выходные. Однако бродячее безнадзорное животное с биркой 2582 внесло коррективы в планы молодой семьи», - уточнил администратор местного паблика.

Информации о пострадавших в ДТП людях нет.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что трактор и 4 легковые машины устроили ДТП в областном центре.

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