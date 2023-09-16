«Доставили в больницу»: в Томске девочку на самокате сбила машина

После ДТП девочку доставили в больницу для осмотра Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске на улице Лазо 16 сентября в 16.35 13-летняя девочка на самокате попала под колеса машины. В пресс-службе ГУ МВД России по Томской области сообщили, что подростка сбил автомобиль Nissan Murano, за рулем которого был мужчина 1979 года рождения.

«По предварительным данным, девочка передвигалась по регулируемому пешеходному переходу, не спешившись с электросамоката», - уточнили в пресс-службе полиции.

После ДТП девочку доставили в больницу для осмотра. А все обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Госавтоинспекции.