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НовостиПроисшествия16 сентября 2023 10:46

«Доставили в больницу»: в Томске девочку на самокате сбила машина

На улице Лазо в Томске Nissan сбил 13-летнюю девочку на самокате
Александра Тайбатрова
После ДТП девочку доставили в больницу для осмотра

После ДТП девочку доставили в больницу для осмотра

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске на улице Лазо 16 сентября в 16.35 13-летняя девочка на самокате попала под колеса машины. В пресс-службе ГУ МВД России по Томской области сообщили, что подростка сбил автомобиль Nissan Murano, за рулем которого был мужчина 1979 года рождения.

«По предварительным данным, девочка передвигалась по регулируемому пешеходному переходу, не спешившись с электросамоката», - уточнили в пресс-службе полиции.

После ДТП девочку доставили в больницу для осмотра. А все обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Госавтоинспекции.