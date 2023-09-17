Спасатели оказали психологическую помочь пострадавшим в массовом ДТП в Томске

Фото: ТО ПСС

В 22:07 в субботу, 16 сентября, дежурный «ТО ПСС» зарегистрировал сообщение о массовой аварии в Кировском районе Томска. Напомним, на улице Красноармейская столкнулись 4 легковых автомобиля и 1 трактор. Спасатели оперативно выехали на место происшествия. Одному их участников ДТП пришлось оказывать психологическую помощь.

«Спасатели провели осмотр места происшествия, совместно с пожарными произвели отключение АКБ автомобилей. Ожидая автомобиль скорой медицинской помощи, спасатели оказывали психологическую поддержку одному из пострадавших в ДТП», - сообщила сегодня пресс-служба Томской поисково-спасательной службы.

Уточняется, что после прибытия медиков сотрудники ПСС транспортировали пострадавшего до машины скорой помощи.

В полиции продолжают выяснять обстоятельства, приведшие к массовому дорожно-транспортному происшествию.

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