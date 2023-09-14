«Нужна помощь очевидцев»: под Томском столкнулись две машины

Оба водителя после аварии доставлены в больницу Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Вечером 14 сентября, примерно в 20.59, на 26-м километре трассы Томск – Мариинск столкнулись два автомобиля. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Томской области, в ДТП участвовали две легковушки - ВАЗ 2107 и Chevrolet Niva.

«По предварительным данным, 35-летний мужчина-водитель ВАЗ 2107 допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем Chevrolet Niva», - прокомментировали в полиции.

За рулем Chevrolet Niva был 40-летний мужчина. И он, и водитель второго автомобиля попали в больницу.

Сейчас на месте ДТП работают правоохранители. Они просят помочь очевидцев ДТП. Обращаться нужно по телефону 8(3822)795-254 или по адресу: Иркутский тракт, 198/1, кабинет 103.