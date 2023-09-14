Двое томичей находились на борту экстренно севшего под Новосибирском самолета

Томичей эвакуировали с места происшествия в Новосибирск. Фото: пресс-служба "Уральских авиалиний"

12 сентября родственники пассажиров Airbus A320, летевшего из Сочи в Омск, получили сообщения: «Мы подаем!», «Я тебя люблю! Прощай!». В этот момент на волоске висели жизни более 160 человек. Из-за отказа гидравлики лайнер прервал заход на посадку в аэропорту пункта назначения. В 9:44 по местному времени самолет удалось посадить в поле Убинского района Новосибирской области. 1-й замглавы местной администрации Николай Терентьев рассказал журналистке «Комсомольской правды – Томск», что на борту находилось двое томичей.

Фото: пресс-служба "Уральских авиалиний"

«Это были 2 молодых человека – веселые, позитивные ребята. Они очень радовались, что благополучно приземлились. Когда мы начали определяться, кого куда доставлять, парни сказали, что они из Томска, им лучше ехать не в Омск, а в Новосибирск», - рассказывает Николай Леонидович, который принимал участие в организации помощи пассажирам на месте посадки и в пункте временного размещения.

Молодые люди объяснили, что из столицы Сибири им удобнее будет добраться домой. Организаторы прислушались к их пожеланиям и предоставили отдельный автобус. В период с 13 до 14 часов на нем выехали томичи, а также еще 4 человека: по двое из Новосибирска и Казахстана. Несколько пассажиров остались ждать своих близких на месте посадки. Остальных людей эвакуировали поездом в Омск.

Фото: Telegram-канал Олега Конюка

«Никто при аварийной посадке в пшеничном поле не пострадал. У нескольких человек были только небольшие вопросы с давлением и ушибами, но конкретно парни из Томска за медицинской помощью не обращались», - рассказал изданию Терентьев.

Николай Леонидович уточнил, что с таким серьезным происшествием сталкивается впервые. По словам замглавы Убинского района, оценку работы организаторов помощи пассажирам дадут вышестоящие органы, однако, на его взгляд, все прошло слаженно. Чиновник добавил, что порядок действий при подобных ситуациях специалисты отрабатывают каждый год, поэтому на деле каких-либо сложностей не возникло. Людей оперативно разместили в местном Доме культуры, накормили, организовали для них удобный транспорт.

Отметим, что воздушным судном управлял потомственный летчик, 32-летний Сергей Белов. Второй пилот - 56-летний Эдуард Семенов.

Экипаж сумел благополучно приземлить в поле судно с технической неисправностью. Фото: пресс-служба "Уральских авиалиний"

По предварительным данным, решение садить лайнер вне аэродрома командир принял из-за того, что опасался нехватки длины полосы.

«При отказе зеленой гидросистемы наблюдаются некоторые отклонения в работе спойлеров и закрылков, поэтому посадочная дистанция может увеличиваться [...]. Когда экипаж ушел на второй круг, они посчитали эту дистанцию, и она была близкой к предельной», - пояснил на пресс-конференции журналистам генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов.

В пресс-службе Росавиации уточнили: «Посадка осуществлена на подобранную с воздуха площадку вблизи населенного пункта Каменка (около 180 км до Новосибирска)».

В Главном управлении МЧС России по Новосибирской области подтвердили факт благополучного приземления на поле самолета с выпущенным шасси. «Разрушений воздушного судна, строений и сооружений на земле нет», - констатировали представители ведомства.

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

В данный момент выясняются обстоятельства произошедшего. Росавиация создала комиссию для расследования причин инцидента, а межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело по статье 263 УК Российской Федерации.

«Я рад очень, что все закончилось так хорошо – все люди живы, здоровы. Уже в конце нашего разговора они начали шутить: «Будем еще один День Рождения отмечать, мы родились в Убинском районе», хотя до этого и не знали, где он находится […]. Особая благодарность пилотам и стюардессам самолета, потому что могла быть очень большая трагедия», - сказал в своем Telegram-канале глава Убинского района Новосибирской области Олег Конюк.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что 5 сентября 2023 года из Томска в Омск запустили прямые рейсы.

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