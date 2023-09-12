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НовостиОбщество12 сентября 2023 11:45

Часть учеников школы №41 Томска отправят в другие образовательные учреждения

Дети будут учиться в других ошколах, пока идет обследование здания
Александра Тайбатрова
В школе проведут инструментальное обследование

В школе проведут инструментальное обследование

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Некоторые ученики школы №41 Томска временно будут учиться в других образовательных учреждениях. Напомним, что накануне учеников отправили на дистант из-за того, что в некоторых кабинетах прогнулись полы.

За состоянием школы №41 наблюдают уже четыре года. В прошлом году в образовательном учреждении отремонтировали пристрой, в нем и будут пока учиться некоторые ученики школы. Остальных ребят временно распределят в соседние школы №4 и №40.

Накануне в мэрии рассказали, что в школе проведут инструментальное обследование, по итогам которого станет ясно, нужен ли срочный ремонт, или ученики и учителя могут вернуться в школу. На это обследование средства уже нашли.

Напомним, что в Томске за 17 миллионов отремонтируют исторический дом братьев Кухтериных.