В Томске исторический дом братьев Кухтериных отремонтируют за 17 млн рублей

Фото: администрация Томской области

В Томске нашли подрядчика для капитального ремонта объекта культурного наследия «Ансамбль усадьбы братьев Кухтериных с кирпичными воротами и въездной аркой». Здание-памятник отремонтируют за 17 млн рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Центр по охране памятников Томской области заключил договор на капитальный ремонт объекта культурного наследия на проспекте Фрунзе, 14 угол улицы Крылова, 29.

Подрядчиком капитального ремонта крыши и фасадов стала лицензированная организация ООО «Электромонтаж». Специалисты компании должны до конца 2024 года отремонтировать кровлю, фасады и выполнить огнебиозащиту перекрытий.

Как сообщила председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Елена Перетягина, на капитальный ремонт объекта, где сегодня располагается областной департамент профессионального образования регионального, из облбюджета выделено более 17 миллионов рублей.