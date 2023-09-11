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НовостиОбщество11 сентября 2023 12:10

Учащихся школы №41 Томска отправили на дистант из-за прогибов пола

В Томске проведут инструментальное обследование школы №41
Александра Тайбатрова
. В прошлом году здесь отремонтировали пристройку, а вот основное здание в программу капремонта не попало

. В прошлом году здесь отремонтировали пристройку, а вот основное здание в программу капремонта не попало

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В школе №41 Томска учеников перевели на дистант из-за того, что в нескольких кабинетах основного четырехэтажного здания выявили прогибы пола. В мэрии Томска сообщили, что в школе проведут инструментальное обследование, чтобы определить, есть ли угроза для безопасности детей и учителей.

«Решение было принято сегодня комиссией в составе представителей департаментов капстроительства, образования, привлеченных экспертов-строителей», - уточнили в пресс-службе мэрии.

В мэрии также напомнили, что здание школы находится под наблюдением специалистов уже четыре года. В прошлом году здесь отремонтировали пристройку, а вот основное здание в программу капремонта не попало. На основании обследования примут решение, что делать со зданием дальше: можно ли здесь учиться дальше или нужен ремонт.