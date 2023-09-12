В Томске суд отклонил апеляцию виновнику ДТП с погибшими медиками ОПЦ

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В Томске 40-летнему виновнику ДТП Александру Колеватову, в котором погибли медики областного перинатального центра, отклонили апелляцию об обжаловании приговора. Мужчина проведет в колонии, 17,5 лет. Об этом сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

Трагедия, которая произошла под Томском 14 декабря 2022 года, прогремела на всю Россию. Тогда в страшной аварии погибли 4 сотрудника областного перинатального центра. Врачи спешили для оказания срочной помощи роженице в Асино, когда в реанимобиль врезался КамАЗ. 24 мая 2023 года, виновнику смертельного ДТП огласили приговор.

В загоревшемся реанимобиле оказались заблокированными известные медики. Это врач высшей категории Алла Карманова, которая проводила уникальные операции. Юрий Бочков - заведующий отделением анестезиологии-реанимации ОПЦ, помогавший беременным с высокой группой риска. Наталья Иванова – медсестра дистанционно-консультационного центра, имевшая 25-летний стаж работы. Авария также унесла жизнь водителя скорой помощи Михаила Криницына.

Колеватов был признан виновным по нескольким статьям, именно «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим права управления транспортными средствами», «Уклонение от административного надзора».

Суд приговорил мужчину к 17 годам 6 месяцам в исправительной колонии строгого режима. Также на 3 года его лишили прав управлять автомобилем.

«Посчитав назначенное наказание чрезмерно суровым, сторона защиты обжаловала приговор в апелляционном порядке, указав, что осужденный раскаялся в содеянном и способствовал расследованию преступлений», — говорится в сообщении.

Однако прокурор убедил судебную коллегию Томского областного суда в справедливости оспариваемого приговора.

Апелляция оставлена без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.