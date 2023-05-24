«Ощущение ужаса от масштаба трагедии»: в Томске вынесли суровый приговор виновнику ДТП, в котором погибли медики

Водителя отправили за решетку на 17,5 лет. Фото: прокуратура Томской области Фото: Анна Ковалёва

Трагедия, которая произошла под Томском 14 декабря 2022 года, прогремела на всю Россию. Тогда в страшной аварии погибли 4 сотрудника областного перинатального центра. Врачи спешили для оказания срочной помощи роженице в Асино, когда в реанимобиль врезался КамАЗ. Сегодня, 24 мая 2023 года, виновнику смертельного ДТП огласили приговор. В зале суда побывал корреспондент «КП-Томск».

Напомним, в загоревшемся реанимобиле оказались заблокированными известные медики. Это врач высшей категории Алла Карманова, которая проводила уникальные операции. Юрий Бочков - заведующий отделением анестезиологии-реанимации ОПЦ, помогавший беременным с высокой группой риска. Наталья Иванова – медсестра дистанционно-консультационного центра, имевшая 25-летний стаж работы. Авария также унесла жизнь водителя скорой помощи Михаила Криницына.

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Следствие установило, что водитель КамАЗа нарушил сразу несколько правил, вылетев наперерез скорой на перекресток трассы Томск – Мариинск. 40-летний Александр Колеватов находился в состоянии опьянения и не имел при себе права. Мужчина управлял грузовиком, принадлежащим его работодателю - угнал КамАЗ с территории карьера, где добывают строительный камень. Колеватова заключили под стражу до решения суда 16 декабря, в день траура по погибшим медикам.

Фото: департамент здравоохранения Томской области

Уточним, по информации Прокуратуры Томской области, Колеватов уже был судим ранее - за оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти. «В сентябре 2022 года в целях уклонения от установленного в отношении него административного надзора умышленно покинул место своего пребывания в д. Мазалово Томского района и проживал в г. Томске, скрываясь от правоохранительных органов», - сообщили в пресс-службе.

Среди собравшихся сегодня на суде были двое сыновей погибшего анестезиолога, сын погибшей медицинской сестры, а также владелец большегруза, сбившего скорую.

Фото: Анна Ковалёва

Перед заседанием потерявший в страшной трагедии отца Евгений Бочков признался, что ожидает для Колеватова максимального наказания.

«Насколько я понимаю, за нарушение административного надзора штраф у него предусмотрен, за угон, 264-я статья, это 15 лет. Итого где-то 19 лет - предварительно так ожидаю. Но не исключаю, что могут снизить полгода-год, получится в районе 18-ти лет, на усмотрение суда», - сказал Евгений журналисту «КП-Томск».

Его брат Вячеслав добавил, что в данном случае ожидать максимального срока вполне логично.

«Мы можем ожидать того, что дадут максимальный срок, учитывая ажиотаж вокруг случившегося. И, думаю, само произошедшее влечет за собой избрания максимального срока. Но есть нюансы, с которыми мы отчасти не согласны - это вопрос угона. По нашему мнению, это не был угон, это была халатность владельца транспортного средства», - поделился мнением Вячеслав.

Евгений и Вячеслав Бочковы Фото: Анна Ковалёва

Сын медсестры Натальи Ивановой также признался, что ждет наказания в виде максимального срока для человека, виновного в гибели его матери.

На суде в качестве потерпевшего выступил с речью Евгений Бочков.

«Жизнь моей семьи после гибели дорогого и всеми любимого отца разделилась на 2 периода: до – это забота, теплота и гордость за его подвиги, после – это принятие неизбежного и ощущение ужаса от масштаба трагедии. Несмотря на заверения подсудимого Колеватова о том, что он этого не хотел, на наш субъективный взгляд, он масштаб трагедии не осознал, переживая лишь за свою собственную судьбу. Пренебрежительно отнесся к закону. Таким образом, моя семья ни коим образом не согласна со стороной защиты и просит суд назначить наказание, которое указало государственное обвинение», - сказал сын погибшего врача.

Подсудимому предоставили право последнего слова.

«Действительно я этого не хотел. Я вообще об этом даже не думал, у меня не было умысла никакого. Вину свою признал полностью, в содеянном раскаиваюсь. У меня все», - сказал виновник аварии.

Фото: Анна Ковалёва

Суд удалился для принятия решения, которое огласили уже через 10 минут.

«По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно Колеватову Александру Игоревичу назначено наказание в виде 17 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с транспортными средствами, на срок 3 года», - объявила судья.

Фото: Анна Ковалёва

Осужденный сказал, что ему понятны и приговор, и право ознакомиться с протоколом заседания, на которое можно подать замечания в течение трех суток.