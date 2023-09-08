В Томске открылся фестиваль искусства и чтения «ТОМ»

Фестиваль продлится до 10 сентября Фото: Пресс-служба ТГУ

Фестиваль искусства и чтения «ТОМ» открылся сегодня в Томске. Напомним, что он продлится до 10 сентября, а организаторами являются Томский госуниверситет и Сибирский филиал Пушкинского музея.

На открытии фестиваля выступил ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

«В рамках дискуссии «Смыслы и ценности в развитии региональной культуры» директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Елизавета Лихачёва рассказала о важности сотрудничества между университетами и музеями», - отметили в пресс-службе ТГУ.

Напомним, что филиал Пушкинского музея может открыться в Доме офицеров на проспекте Ленина в Томске.