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НовостиОбщество14 августа 2023 7:55

«Редкие книги об искусстве»: с 8 по 10 сентябре в Томске пройдет фестиваль «ТОМ»

Томичи смогут приобрести уникальные книги на фестивале «ТОМ»
Александра Тайбатрова
На ярмарке свою продукцию представят более 20 издательств

На ярмарке свою продукцию представят более 20 издательств

Фото: Евгения ГУСЕВА

С 8 по 10 сентября в Томске состоится фестиваль искусства и чтения «ТОМ». Напомним, что его организаторами являются ТГУ и Сибирский филиал ГМИИ им. Пушкина. Также, по сообщению пресс-службы ТГУ, в Университетской роще пройдет книжная ярмарка, на которой свою продукцию представят более 20 издательств.

«Участие в книжной ярмарке подтвердили федеральные и региональные издательства: Ad Marginem, V-A-C Press, «Абрикобукс», «Арка», «Есть смысл», «Карьера Пресс», «КомпасГид», «Макушин медиа», «Медиарост», «Неолит», «Редкая птица», «Новое литературное обозрение», «Открытая кафедра», «Самокат», «Сибирь на страницах» и другие», - прокомментировали в пресс-службе ТГУ.

Также в выставке примут участие издательства ТГУ, Музея истории ГУЛАГа, Государственной Третьяковской галереи. На ней можно будет увидеть и издательские проекты ГМИИ им. Пушкина. Сообщается, что большинство представленных музейными издательствами книг об искусстве нельзя приобрести в обычных книжных магазинах.