«Редкие книги об искусстве»: с 8 по 10 сентябре в Томске пройдет фестиваль «ТОМ»

На ярмарке свою продукцию представят более 20 издательств Фото: Евгения ГУСЕВА

С 8 по 10 сентября в Томске состоится фестиваль искусства и чтения «ТОМ». Напомним, что его организаторами являются ТГУ и Сибирский филиал ГМИИ им. Пушкина. Также, по сообщению пресс-службы ТГУ, в Университетской роще пройдет книжная ярмарка, на которой свою продукцию представят более 20 издательств.

«Участие в книжной ярмарке подтвердили федеральные и региональные издательства: Ad Marginem, V-A-C Press, «Абрикобукс», «Арка», «Есть смысл», «Карьера Пресс», «КомпасГид», «Макушин медиа», «Медиарост», «Неолит», «Редкая птица», «Новое литературное обозрение», «Открытая кафедра», «Самокат», «Сибирь на страницах» и другие», - прокомментировали в пресс-службе ТГУ.

Также в выставке примут участие издательства ТГУ, Музея истории ГУЛАГа, Государственной Третьяковской галереи. На ней можно будет увидеть и издательские проекты ГМИИ им. Пушкина. Сообщается, что большинство представленных музейными издательствами книг об искусстве нельзя приобрести в обычных книжных магазинах.