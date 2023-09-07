Филиал Пушкинского музея хотят разместить в Доме офицеров Томска

Директор Пушкинского музея высоко оценила перспективы выбранного здания Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Сибирский филиал Пушкинского музея планируют разместить в Доме офицеров на проспекте Ленина. Эти перспективы обсудили губернатор Томской области Владимир Мазур и директор ГМИИ им. Пушкина Екатерина Лихачева, сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Елизавета Лихачёва, возглавившая Пушкинский музей в марте, приехала Томск с рабочей поездкой и для участия в фестивале искусства и чтения «ТОМ», - отметили в пресс-службе обладминистрации.

Отмечается, что директор Пушкинского музея высоко оценила перспективы выбранного здания для размещения Сибирского филиала. Также глава региона рассказал ей об историческом центре Томска.