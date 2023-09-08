На улице 1-й Рабочей в Томске построили спортивную площадку

На площадке уложили новое безопасное покрытие, установили ограждение, оборудование для футбола и баскетбола. Фото: Telegram-канал спикера Акатаева

Во дворе дома на улице 1-й Рабочей, 42 в Томске открыли новую спортивную площадку. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер гордумы Чингис Акатаев. Площадка появилась благодаря инициативным томичам, поддержке депутатов и гранту по программе «Формула хороших дел» Сибура.

«Год назад территория находилась в плачевном состоянии», - отметил спикер Акатаев.

На дворовой территории убрали все старые объекты, уложили новое безопасное покрытие, установили ограждение, оборудование для футбола и баскетбола.

Напомним, что на Коммунальном мосту в Томске появилась дорожная разметка. А в ночь на 9 сентября движение по мосту полностью перекроют на несколько часов.