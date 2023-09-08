Коммунальный мост в Томске перекроют на несколько часов в ночь на 9 сентября

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Движение транспорта ограничат на Коммунальном мосту в Томске в ночь на 9 сентября. Дорогу перекроют для подготовки моста к полноценному открытию, сообщает томская Госавтоинпекция.

«В связи с подготовкой к открытию полноценного движения по двум сторонам Коммунального моста, вводится ограничение движения транспорта с 00:00 часов 9 сентября до 02:00 часов 9 сентября.

Автомобилистам рекомендуют заранее выбирать маршруты проезда, следовать предписаниям временных дорожных знаков, а так же требованиям и указаниям сотрудников ГИБДД.