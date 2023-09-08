Дорожная разметка появилась на Коммунальном мосту в Томске

Фото: администрация Томска

В Томске ночью 8 сентября на Коммунальном мосту нанесли дорожную разметку. Также дорожки завершили асфальтирование примыканий и укладку полимербетона, сообщили в мэрии. Движение по мосту должны открыть в ближайшее время.

«Сегодня ночью специалисты подрядчика завершили работы по нанесению продольной разметки на Коммунальном мосту», — говорится в сообщении.

Накануне дорожники завершили работы по асфальтированию примыканий и укладке полимербетона возле деформационных швов. Сейчас материал набирает необходимую прочность.

Напомним, движение транспорта ограничат на Коммунальном мосту в Томске в ночь на 9 сентября с 0:00 до 2:00. Дорогу перекроют для подготовки моста к полноценному открытию.