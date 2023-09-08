В Томской области возбудили дело после нападения мужчины на ребенка у школы

Фото: телеграм-канал "Я из Томска"

В Томской области возбудили дело после нападения на ребенка на территории школы. Школьник получил травмы, относящиеся к категории легкого вреда здоровью, сообщили в региональном УМВД.

Напомним, 4 сентября на территории школы в поселке Белый Яр Верхнекетского района неизвестный мужчина напал на ребенка. Позже полицейские нашли подозреваемого. Им оказался местный житель 1978 года рождения. По делу организовали проверку, пострадавшему ребенку назначили судебно-медицинскую экспертизу.

«Проведенное медицинское исследование установило, что телесные повреждения 9-летнего мальчика относятся к категории легкого вреда здоровью», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».