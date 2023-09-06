Неизвестный мужчина напал на ребенка на территории школы в Томской области

Неизвестный мужчина напал на ребенка на территории школы №1 в поселке Белый Яр Верхнекетского района Томской области. Видео с камеры видеонаблюдения опубликовано в телеграм-канале «Я из Томска».

«На территории школы № 1 мужчина напал на ребёнка. Белый Яр, Верхнекетский район», — написал подписчик паблика.

На кадрах видно, как неизвестный мужчина подходит к мальчику и ударяет его кулаком по голове. После чего хватает за плечи и что-то агрессивно объясняет. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

Официальной информации по данному происшествию не поступало, получил ли травму школьник — неизвестно.