Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 сентября 2023 12:23

«Назначили экспертизу»: в Томской области нашли напавшего на ребенка мужчину

Томские полицейские задержали подозреваемого в нападении на ребенка в школе
Александра Тайбатрова
Сотрудники полиции установили свидетелей и очевидцев произошедшего, изучили записи с камер видеонаблюдения. Фото: Анна Ковалева

Сотрудники полиции установили свидетелей и очевидцев произошедшего, изучили записи с камер видеонаблюдения. Фото: Анна Ковалева

В Верхнекетском районе Томской области полицейские задержали мужчину, которого подозревают в нападении на ребенка в школе и причинении ему телесных повреждений. Напомним, что видео с камер наблюдения, где запечатлен инцидент, появилось в соцсетях сегодня. Само нападение произошло примерно в 19.00 4 сентября.

«Сотрудники полиции установили свидетелей и очевидцев произошедшего, изучили записи с камер видеонаблюдения», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Томской области.

Подозреваемым оказался местный житель 1978 года рождения. Сейчас по этому делу проходит проверка, пострадавшему ребенку назначили судебно-медицинскую экспертизу.