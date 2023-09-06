«Назначили экспертизу»: в Томской области нашли напавшего на ребенка мужчину

Сотрудники полиции установили свидетелей и очевидцев произошедшего, изучили записи с камер видеонаблюдения. Фото: Анна Ковалева

В Верхнекетском районе Томской области полицейские задержали мужчину, которого подозревают в нападении на ребенка в школе и причинении ему телесных повреждений. Напомним, что видео с камер наблюдения, где запечатлен инцидент, появилось в соцсетях сегодня. Само нападение произошло примерно в 19.00 4 сентября.

«Сотрудники полиции установили свидетелей и очевидцев произошедшего, изучили записи с камер видеонаблюдения», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Томской области.

Подозреваемым оказался местный житель 1978 года рождения. Сейчас по этому делу проходит проверка, пострадавшему ребенку назначили судебно-медицинскую экспертизу.