Спустя 11 лет Алексей Севостьянов покинул пост начальника департамента информационной политики

Сегодня, 7 сентября, стало известно, что с поста начальника департамента уходит Алексей Севостьянов. Он занимал должность с 2012 года.

Севастьянов родился 2 ноября 1972 года в Томске. В 1994 году окончил отделение журналистики ТГУ. С 1991 по 1993-й работал корреспондентом газеты «ТМ-экспресс». В период с 1993 по 2003 годы - заведующий отделом газеты «Томский вестник», главный редактор газеты «Буфф-сад».

Позже в 2003 году занял пост председателя комитета по работе со СМИ администрации Томской области. Спустя 4 года стал заместителем мэра Томска по информационной политике, в 2009-м — заместителем мэра Томска по связям с общественностью. И уже в 2012 году пришел работать в администрацию Томской области.

Читайте также: Исполнять обязанности главы департамента информационной политики Томской области будет Константин Карпачёв