Глава департамента по информполитике Томской области Севостьянов покидает пост

Фото: администрация Томской области

Начальник департамента информационной политики Томской области Алексей Севостьянов покидает пост. Об этом сообщили в пресс-службе обладминистрации.

Алексей Севостьянов отработает до 8 сентября. Со следующей недели исполнять обязанности главы департамента начнет заместитель, пресс-секретарь губернатора Константин Карпачев.

Напомним, Алексей Севостьянов был назначен на пост начальника облдепартамента информационной политики после назначения на пост губернатора Сергея Жвачкина в 2012 году. Также работал по госконтрактам со средствами массовой информации.

Алексей Севостьянов родился 2 ноября 1972 в Томске. В 1994 году окончил отделение журналистики ТГУ. С 1991 по 1993 год работал корреспондентом газеты «ТМ-экспресс». До 2003 года — журналист, заведующий отделом газеты «Томский вестник», главный редактор газеты «Буфф-сад».

В 2003 году занял пост председателя комитета по работе со СМИ администрации Томской области. В 2007-м назначен заместителем мэра Томска по информационной политике, в 2009-м — заместителем мэра Томска по связям с общественностью.

В 2002 году стал председателем Томского областного отделения Союза журналистов России. Является автором нескольких книг, программ авторских курсов.