Фото: пресс-служба администрации Томской области

В Томской области вновь перестановки. Ранее сообщалось, что начальник департамента информационной политики Томской области Алексей Севостьянов покидает пост. Он отработает до 8 сентября. Пока что исполнять обязанности главы департамента информационной политики Томской области будет Константин Карпачёв.

Константин Карпачёв с 2012 года работал на посту пресс-секретаря губернатора Томской области. Ранее он занимал должность редактора газеты "МК в Томске". Также он является выпускником отделения журналистики ТГУ. Карьеру журналиста начал в 2001 году оператором телекомпании "Открытое телевидение", с 2002 по 2006 годы работал в издательском доме "Томский вестник", пройдя путь от корреспондента отдела информации до ответственного секретаря и заместителя главного редактора.

С 2006-го – главный редактор издательского дома "Тема", издающего газету "Московский комсомолец" в Томске" и деловой журнал "Приходный ордер". В 2010 году возглавил компанию "Креативные медиатехнологии". Женат, имеет двоих детей.