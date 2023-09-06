Новый мэр Томска Дмитрий Махиня записал обращение к горожанам

Также новый градоначальник рассказал, что сегодня вернется в Омск, чтобы закончить свои дела, и пообещал оставаться на связи. Фото: Telegram-канал Дмитрия Махини

Новый мэр Томска Дмитрий Махиня, кандидатуру которого, напомним, депутаты гордумы поддержали 5 сентября, в своем Telegram-канале опубликовал голосовое обращение к томичам. Он заявил, что работать в интересах томичей начнет еще до вступления в должность. Напомним, что инаугурация Махини запланирована на 19 сентября.

«Буду изучать фактуру, нормотворчество, бюджетирование, проблемные темы, подключаться и очно, и дистанционно», - сказал Дмитрий Махиня.

Также новый градоначальник рассказал, что сегодня вернется в Омск, чтобы закончить свои дела, и пообещал оставаться на связи.