Почти за сутки новый мэр Томска Дмитрий Махиня собрал более 2 тысяч подписчиков в своем блоге

Махиня создал блог сразу после его назначения. Фото: Анна Ковалёва

Вчера в Томске состоялось значимое событие. Теперь у города появился новый мэр. Им стал омич Дмитрий Махиня. После его назначения новый градоначальник создал telegram-канал, который меньше, чем за сутки набрал более 2 тысяч подписчиков.

"Уважаемые томичи! Сегодня решением Томской городской думы я избран мэром города Томска. Благодарю за поддержку депутатов и губернатора Томской области Владимира Мазура. В ближайшее время я сложу полномочия заместителя мэра, и с семьей перееду в Томск", - именно таким стал первый пост в соцсети мэра Томска.

Напомним, что ранее у градоначальников Томска не было открытых социальных сетей. Такое новшество для региона ввел Владимир Мазур, у которого также есть свой открытый блог в telegram-канале.

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