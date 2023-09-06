Сергей Бикмаев стал врио директора школы «Интеграция» в Томском районе

Фото предоставлено Олегом Бикмаевым

Сергей Бикбаев будет временно исполнять обязанности директора школы «Интеграция» в Томском районе. Ранее он работал замдиректора по воспитательной работе в школе №58. Об этом сообщили в образовательном учреждении.

Напомним, ранее стало известно, что директор школы «Интеграция» в Томском районе Орал Мусабеков был задержан 16 августа. Его заподозрили в получении взятки. Возбуждено уголовное дело.

Сергея Бикмаева назначили на должность врио директора «Интеграции» 5 сентября. Он уже приступил к работе.

В августе 2023 года «Комсомольской правде — Томск» удалось пообщаться с Сергей Бикмаевым. Он рассказал, что более 10 лет служил в 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в Улан-Удэ. Также он командовал мотострелковым батальоном на СВО. В День воздушно-десантных войск приехал в командировку на Родину.

Покорять небо входило в его прямые обязанности, когда после окончания новосибирского военного института в 2003 году молодой лейтенант попал по распределению в десантно-штурмовую бригаду.

В 2014 году Сергей Бикмаев ушел на пенсию в звании капитана, вернулся в Томск. Когда он отдал свою дочь в 1-й класс школы №58, устроился в это же учебное заведение преподавателем ОБЖ. Там создал юнармейский отряд.