«Трусливых выталкивали из самолета»: томский десантник Бикмаев рассказал о службе в ВДВ

Отказавшихся совершать первый прыжок внезапно выталкивали в люк... Фото: Влад Комяков

Сегодняшний собеседник «Комсомольской правды – Томск» - один из самых ярких представителей ВДВ в регионе. Сергей Бикмаев более 10 лет служил в 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в Улан-Удэ. Сейчас он командует мотострелковым батальоном на СВО. Оказавшись в День воздушно-десантных войск в командировке на Родине, томич пообщался с журналистом издания.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«В наших войсках есть много интересных традиций. Сегодня вспоминаю, как мы воспитывали перворазников – тех, кто впервые совершал прыжок. Если солдат боялся и отказывался, я втирался ему в доверие – вежливо говорил: «Разворачивайся, сейчас тебя пересажу». Затем внезапно выталкивал его задом в люк», - делится томич.

Сергей уточняет, что «хитрую» традицию он перенял от своих первоклассных учителей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По словам Бикмаева, один из ярких обрядов в ВДВ - посвящение в десантники.

«После того, как военнослужащий совершил свой первый прыжок, на земле мы под счет «501, 502, 503» раскручивали уже сложенный купол и давали новичку небольшого пинка этим парашютом», - смеясь, делится томич.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще одна устоявшаяся традиция в ВДВ – никогда не говорить «прыгнул». Сергей отмечает, что прыгают с табуретки, а десантники совершают прыжки. Сам Бикмаев их совершил более 300 раз. Покорять небо входило в его прямые обязанности, когда после окончания новосибирского военного института в 2003 году молодой лейтенант попал по распределению в десантно-штурмовую бригаду. Там он занимал различные должности - командир взвода, заместитель командира и командир роты. Также был инструктором по воздушно-десантной подготовке.

Сергей Бикмаев. Фото предоставлено героем публикации

В 2014 году Сергей Бикмаев ушел на пенсию в звании капитана, вернулся в Томск. Когда он отдал свою дочь в 1-й класс школы №58, устроился в это же учебное заведение преподавателем ОБЖ. Там создал юнармейский отряд.

«На данный момент это самый большой отряд Томска. Более 300 детей занимаются. 3-й год подряд мы выставляем свою коробку на парад Победы в областном центре», - с гордостью отмечает собеседник издания.

Фото предоставлено героем публикации

После того, как Сергей 2 года проработал в школе, его назначили на должность заместителя директора по воспитательной работе.

Фото предоставлено героем публикации

С недавних пор десантник является и активистом томского отделения «Народного фронта» - помогает землякам, участвующим в СВО.

В 2022 году Бикмаев тоже оказался в зоне проведения специальной военной операции. Его призвали в рамках частичной мобилизации. На Донбассе томич стал командиром мотострелкового батальона, получил звание майора.

Фото предоставлено героем публикации

В день ВДВ Сергей напомнил молодым десантникам выражение советского военачальника, командующего воздушно-десантными войсками Василия Маргелова: «Попал в ВДВ – гордись, не попал – радуйся!». Томич сказал это с юмором, передав поздравление всем представителям «войск дяди Васи», как принято называть десантные подразделения.

Томич также отметил, что 2 августа десантники в обязательном порядке чтут память погибших сослуживцев. Это одна из самых главных традиций ВДВ.

«Есть еще важная традиция – не купаться в фонтане. Да-да, именно не купаться. Признаюсь - как правило, купаются те, кто служил поварами и на подобных должностях», - добавил Сергей Бикмаев.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Напомним, в 2023 году в России, Белоруссии и других странах СНГ отмечают 93-летие воздушно-десантных войск. Это профессиональный праздник всех действующих и военнослужащих запаса ВДВ.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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