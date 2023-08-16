Директора томской школы "Интеграция" подозревают в получении взятки

СК РФ по Томской области проводит расследование. Фото: 2ГИС

В Томской области следственный комитет расследует уголовное дело в отношении директора школы "Интеграция". Орал Мусабеков подозревается в получении взятки, сообщает ведомство.

Ранее было известно, что директор школы «Интеграция» в Томском районе Орал Мусабеков задержан в среду, 16 августа. Об этом сообщила в своем телеграм-канале бывший директор образовательного учреждения Лилия Пикалова со ссылкой на свой источник.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов УЭБиПК УМВД России по Томской области.

На данный момент известно, что Мусабеков подозревается в получении взятки. Уточняется, что это происходило посредством банковских переводов систематически получал через посредника денежные средства от сотрудницы указанного образовательного учреждения за совершение им заведомо незаконных действий в виде указания в табеле учета рабочего времени недостоверных сведений о нахождении подчиненной сотрудницы на рабочем месте в период ее отсутствия на территории региона.

СК проводят следственные действия. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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