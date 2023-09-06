«Закончилось 3-летнее безвластье»: депутаты прокомментировали выборы мэра Томска

Приезжий чиновник пообещал навести порядок в областном центре. Фото: Дума города Томска

Почти 3 года томичи жили без мэра. Его обязанности исполнял Михаил Ратнер, который в апреле 2023-го претендовал на пост градоначальника. Чиновник снял свою кандидатуру вслед за Максимом Лучшевым, поэтому горожанам пришлось ждать новых выборов. Наконец, они состоялись. Накануне, 5 сентября, на 33-м собрании городской Думы мэром Томска избрали омича Дмитрия Махиню.

Выступая перед собравшимися еще до голосования, заммэра Омска Махиня перечислил сферы, проблемы в которых намерен решать в Томске в случае победы. Это безопасность, мобильность, социальное развитие, патриотическое воспитание и другие. Дмитрий Александрович заявил, что будет разбираться с ливневками, свалками, раскопками, недостаточным освещением и остальными застарелыми и не очень бедами областного центра. Пообещал томичам теплые остановочные комплексы, перезагрузку работы муниципального транспорта по примеру соседних городов, где парк уже обнулили на 70-80%.

Фото: Анна Ковалёва

«Вы не испытаете сожаление о сделанном выборе. Будем вместе с вами в одной команде работать на благо Томска», - сказал кандидат. Депутаты поверили ему и отдали 26 голосов из 33.

Процесс голосования Фото: Анна Ковалёва

Громкую победу иногороднего чиновника прокомментировали представители разных фракций.

Юрий Ворошилин из ЛДПР рассказал, что перед выборами Дмитрий Махиня проводил встречи с депутатами. Они предлагали свои варианты развития города в случае его избрания.

«Задавали вопросы, в том числе не очень удобные. Махиня довольно достойно на них отвечал, вызвал доверие. Ждем от него новых решений, взглядов, свежей крови. Посмотрим, каким образом он будет решать те застарелые проблемы, с которыми местная власть, элита, годами не может справиться», - сказал депутат.

Представляющий фракцию «Яблоко» Василий Еремин выразил сожаление по поводу того, что в Томске отменены прямые выборы градоначальника.

«Мэр избирался по новой схеме, которая не соответствует ни Хельсинской декларации, ни Конституции Российской Федерации о праве населения выбирать мэра. Но, к сожалению, такая модель существует, она, в принципе, как бы законна», - заявил Василий Васильевич.

Максим Резников признался, что «Единая Россия» связывает со вчерашним днем очень большие надежды. Дело в том, что 3 предыдущих года оказались достаточно тяжелыми для чиновников.

«Было сложно и мэрии, которая держала эту ситуацию. Михаил Ратнер также может найти свое место в команде нового мэра города. Давайте скажем честно, как профессионал он состоялся, глубоко погружен во все муниципальные управления. И тут важно, в первую очередь, его желание применить свои силы», - поделился мнением Резников.

Константин Ушаков, представляющий «Справедливую Россию», рассказал, что фракция голосовала сообща.

«У нас было фракционное решение по итогам всех процедур. Мы не видим смысла ставить палки в колеса действующей команде губернатора. Она набирает обороты, поэтому мы отдали голос за Дмитрия Александровича Махиню - авансом. Много было сказано. Надеюсь, что все получится», - заявил Константин Николаевич.

Константин Ушаков Фото: Анна Ковалёва

Александр Цинь-Дэ-Шань отметил, что фракция «Новые люди» поддерживает решение депутатского корпуса, намерена продуктивно взаимодействовать с избранным градоначальником. Депутат также поблагодарил за работу бывшего и.о. мэра Михаила Ратнера.

Секретарь Томского обкома КПРФ Андрей Петров выразил мнение, что прошедшие выборы больше напоминали назначение.

«Вариантов у депутатов два: либо поддерживать кандидата от области, либо продолжать игру с «белым домом». И победить в этой игре не было никаких шансов. На этапе выдвижения Дмитрий Махиня встретился с нашей фракцией. По итогам знакомства он не вызвал негатива ни у кого из нас. Да, омич, да, не местный, но пока что это его самый явный недостаток. Хотя недостаток ли? Все мы знаем, что «томское гражданство» не делает человека хорошим руководителем автоматически», - сказал Петров.

Дал комментарий и председатель городской Думы Чингис Акатаев. Он назвал прошедшее заседание непростым, завершившим 3-летнее безвластье.

Чингис Акатаев Фото: Анна Ковалёва

«Насчет иногородних помните волну отторжения? Она и сегодня продолжается в Телеграм-каналах, но надо смотреть на фактуру. Я честно сказал губернатору, что мне человек импонирует. По его инициативе были встречи со всеми депутатами – с независимыми, с системной оппозицией, с ключевыми фракциями. Я присутствовал на них. Поразил диапазон погружения в вопросы […] – теплосети, водосети, развитие пассажирского транспорта – он отвечал на все, вплоть до видения работы с молодежью», - поделился Чингис Маметович.

Он добавил, что вовлеченность в проблемы Томска приезжего чиновника, его способность перенести опыт решения проблем другого города на новые реалии позволяют надеяться на успех.

Выборы, которые прошли в формате тайного голосования, Акатаев назвал объективными, результаты - закономерными. Он также озвучил предварительную дату инаугурации нового мэра. Она должна состояться в зале гордумы 19 сентября.

Фото: Анна Ковалёва

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что мэром областного центра стал чиновник из Омска Дмитрий Махиня.

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