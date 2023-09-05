Дожди и грозы прогнозируют в Томске 6 сентября

При грозах местами возможны очень сильные дожди, ливни, град Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшие сутки, 6 сентября, в Томске ожидаются сильные дожди и грозы. Об этом предупреждают в ГУ МЧС России по Томской области со ссылкой на прогноз Томского гидрометцентра.

«При грозах местами очень сильные дожди, ливни, град», - говорится в сообщении.

В связи с этим прогнозом, в региональном управлении МЧС предупреждают, что в Томске может увеличиться количество ДТП и осложниться обстановка на дорогах. Пониженные участки может затопить водой, также из-за непогоды могут погибнуть посаженные овощи и сельхозкультуры.

Напомним, что накануне из-за сильного дождя затопило некоторые дороги в центре Томска, а часть Кировского района ненадолго осталась без электричества.