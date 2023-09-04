Часть Кировского района Томска после дождя осталась без света

Про аварийные отключения в непогоду сообщили в Горсетях. Фото: Горсети Томск

После короткого дождя дороги Томска залило водой. А часть Кировского района города осталась без электричества, об этом сообщили в Горсетях.

В компании рассказали, что аварийное отключение электроэнергии произошло в квартале, который ограничен улицами Герцена, Карташова, Красноармейкая, Кировская и проспектом Кирова.

«В настоящее время все потребители запитали», - сообщили в пресс-службе Горсетей Томска.

Напомним, что из-за ливня в Томске затопило проспект Фрунзе.