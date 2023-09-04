В Томске после короткого ливня затопило центр города

Фото: скриншот видео Алены Мищенко/КП-Томск

После сильного дождя в Томске на проспекте Фрунзе образовались огромные лужи, передает корреспондент издания «Комсомольская правда – Томск» с места.

Колеса машин при езде скрываются под водой. А вот пешеходам перейти улицу практически нереально – переход полностью скрыт водой.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, в городе фиксируются серьезные заторы движения в семь баллов. В частности, пробки образовались на проспектах Фрунзе и Комсомольский.

Напомним, что в Томске ожидается похолодание.